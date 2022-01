Polizei Düren

POL-DN: Pkw landete auf der Seite

Düren (ots)

Am Samstagabend, gegen 21:00 Uhr, ereignete sich auf der neuen Kreuzung B56 / Abfahrt zur Schoellerstraße, ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 24jähriger PKW-Fahrer fuhr mit seinem BMW, von der Autobahn kommend, auf der B56 und bog nach rechts in Richtung Schoellerstraße ab. Er benutzte dabei den rechten Fahrstreifen. Zeitgleich fuhr ein 32jähriger PKW-Fahrer mit seinem VW, in gleicher Richtung, auf dem linken Fahrtreifen. Bei diesem Abbiegevorgang gerieten beide Fahrzeuge aneinander. Durch die Kollision kippte der links fahrende VW auf seine linke Fahrzeugseite und rutsche noch einige Meter weiter. Der BMW kam auf seinem Fahrstreifen zum Stehen. Durch den Rettungsdienst wurde der Fahrer des VW schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Da an beiden PKW ein erheblicher Sachschaden entstand, mussten diese abgeschleppt und die Fahrstreifen für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt werden.

