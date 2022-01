Polizei Düren

POL-DN: Vom eigenen Pkw überrollt

Nideggen (ots)

Verletzungen an den Beinen trug eine 81-Jährige aus Nideggen gestern Morgen davon als sich ihr eigener Pkw auf einem Parkplatz selbstständig machte.

Gegen 09:55 Uhr parkte die Seniorin ihren Pkw auf dem Parkplatz einer Bank in Nideggen. Beim Aussteigen stellte sie fest, dass ihr Fahrzeug anfing rückwärts zu rollen. Sie versuchte das Schlimmste zu verhindern, kam jedoch zu Fall und geriet mit den Beinen unter den Wagen. Eine 44-jährige Zeugin, die den Vorfall beobachtete kam der Nideggenerin zu Hilfe, sicherte das Fahrzeug und leistete Erste Hilfe Die Verunfallte wurde nach ärztlicher Versorgung an der Unfallstelle mit einem Rtw in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell