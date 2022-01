Polizei Düren

POL-DN: "Brems dich - rette Leben"

Kreis Düren (ots)

Die Senkung des Geschwindigkeitsniveaus ist der wirksamste Schutz vor Verkehrsunfällen mit schwerverletzten und getöteten Menschen. Bei den hier aufgeführten Messstellen handelt es sich um die geplanten Messpunkte der kommenden Woche.

Hier sind die voraussichtlichen Messstellen der 02. Kalenderwoche:

Montag, 10.01.2022

- Aldenhoven, L136 Einmündung Industriestr. - Krauthausen, B56 - Golzheim, B264 - Vettweiß, L264 - Wissersheim, L495 - Schönthal, L12 - Obergeich, B264 - Gemeinde Niederzier, wechselnde Messstellen

Dienstag, 11.01.2022

- Stetternich, L136 - Jülich, L253 Einmündung Waldstr. - Linnich, K9 Glimbach - Raffelsbrand, B399 - Düren, L327 "Am Tierheim" - Disternich, B477 - Binsfeld, L271 - Gevenich, L226

Mittwoch, 12.01.2022

- Ellen, K2 - Oberzier, L264 - Welldorf, L213 - Düren, Einmündung L13/K27 - Gey, B399 - Vlatten, B265 - Drove, L249 - Langerwehe, Luchemer Straße

Donnerstag, 13.01.2022

- Titz, K7 "Gut Dackweiler" - Rödingen, B55 - Linnich, Erzelbach - Schönthal, L12 - Langerwehe, B264 Einmündung K34 - Düren, Schevenhüttener Straße - Konzendorf, B264 - Merzenich, Bergstraße

kfunkFreitag, 14.01.2022

- Girbelsrath, L264 - Mersch, B55 - Hambach, L264 - Rommelsheim, L327 - Binsfeld, L271 - Düren, Einmündung L13/K27 - Stockheim, L327 - Merken, K43

Am gesamten Wochenende werden nach wie vor wechselnde und kurzfristige Kontrollen im gesamten Kreisgebiet, insbesondere auf den Eifelstrecken und in Barmen auf der K6 durchgeführt. Außerdem kontrolliert die Polizei verstärkt an Schulen und deren Umfeld.

