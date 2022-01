Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus

Langerwehe (ots)

Unbekannte brachen in ein Einfamilienhaus in Langerwehe ein und erbeuteten Schmuck. Gerademal etwas mehr als eine Stunde hatten der oder die unbekannten Täter Zeit, um sich Zutritt zudem Haus in der Hülsenbergstraße zu verschaffen und dort nach Beute zu suchen. In der Zeit von 17:25 Uhr bis 18:35 Uhr beschädigten sie am Montagabend erst die Scheibe der Schiebetür des Wintergartens und anschließend auch die Verbindungstür vom Wintergarten zum Wohnzimmer. Von dort begaben sich die Unbekannten vermutlich zielstrebig in das Schlafzimmer der Bewohner. Hier fanden sie ihre Beute mit der sie dann unentdeckt entkommen konnten.

Die Polizei bitte Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

