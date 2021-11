Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Tödlicher Verkehrsunfall

Wietmarschen (ots)

Am Montagabend um 17:45 Uhr kam es auf der Klausheider Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Litauer überholte mit seinem VW Passat und einem 36-jährigen polnischen Beifahrer eine Kolonne von drei Fahrzeugen. Ein 28-jähriger Fahrer eines landwirtschaftlichen Gespanns kam dem Litauer in diesem Moment entgegen. Es kam zunächst zum frontalen Zusammenstoß zwischen dem VW und dem Traktor, wodurch das Auto gegen ein Wohnmobil geschleudert wurde, welches der Litauer überholen wollte. Das Wohnmobil mit einer 52-jährigen Fahrerin und einem 55-jährigen Beifahrer geriet dadurch in einen Graben, wo es sich überschlug. Der 46-jährige Litauer kam bei dem Zusammenstoß ums Leben, sein Beifahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Beide Insassen des Wohnmobils, sowie der Fahrer des landwirtschaftlichen Gespanns wurden leicht verletzt und ebenfalls durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Klausheider Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge komplett gesperrt. Insgesamt ist ein Schaden in einer Höhe von etwa 100.000 Euro entstanden.

