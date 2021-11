Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Dacia beschädigt

Geeste (ots)

Zwischen Samstag und Montag kam es an einer Schule an der Ludgeristraße in Geeste zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannten Täter brachen eine Armlehne samt vorderem Bein einer Sitzbank ab. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Geeste unter der Rufnummer 05937/970050 in Verbindung zu setzen.

