Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Wäschebehälter in Brand geraten

Nordhorn (ots)

Am Sonntag kam es gegen 13 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand eines Wäschebehälters in einem Hauswirtschaftsraum der Euregio-Klinik in Nordhorn. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand zügig löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

