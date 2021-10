Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Frühzeitige Alarmierung der Feuerwehr verhindert Brandausbreitung auf anliegende Gebäude

Mönchengladbach- Lürrip, 04.10.2021, 18:42 Uhr, Fleenerweg (ots)

Am frühen Abend des 04.10.2021 gingen in der Leitstelle der Feuerwehr Mönchengladbach mehrere Notrufe zu einer unklaren Rauchentwicklung am Fleenerweg ein. Daraufhin wurde der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I entsandt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass neben einer Garage eines augenscheinlich leerstehenden Wohnhauses Sperrmüll brannte. Durch einen schnellen Löschangriff der Feuerwehr mit einem C- Strahlrohr konnte verhindert werden, dass sich das Brandereignis auf die anliegende Garage ausbreitete. Zur Kontrolle wurde die Garage geöffnet und das Wohnhaus begangen. Sowohl im Wohnhaus als auch in der Garage konnten keine Schadensmerkmale einer Brand- und Rauchausbreitung festgestellt werden und es wurden keine Personen angetroffen.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: BOI Michael Knopp

