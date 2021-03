Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - 18-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Landau (ots)

Bei einem Unfall am Montagabend, gegen 21.00Uhr wurde ein 18-Jähriger Leichtkraftradfahrer in Landau schwer verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der 18-Jährige die Godramsteiner Straße in Richtung Klinikum und wollte nach links in die Neustadter Straße abbiegen. Hierbei übersah er eine 29-jährige entgegenkommenden Autofahrerin und es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 18-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht, die 29-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt 15000 Euro.

