Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Itterbeck - Geldautomaten gesprengt

Itterbeck (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist es in der Kreissparkasse an der Hauptstraße zur Sprengung eines dortigen Geldautomaten gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich über den Haupteingang gewaltsam Zutritt zum Vorraum der Sparkasse. Dort ließen sie einen bislang unbekannten Sprengstoff in den Geldautomaten ein, sodass es zu einer Explosion kam. Anwohner hatten gegen 2.39 Uhr zwei Detonationen wahrgenommen und den Notruf abgesetzt. Laut Zeugenaussagen soll es sich um mindestens drei männliche Täter handeln. Die Täter flüchteten mit einem dunklen Mercedes in Richtung Niederlande. Ob die sie Beute machen konnten, ist derzeit noch unbekannt. Sie hinterließen ein großes Trümmerfeld und verursachten erheblichen Sachschaden in bislang noch unbekannter Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell