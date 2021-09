Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße - Zeugen gesucht

Konz (ots)

Am heutigen Morgen im Zeitraum 08:10 Uhr bis 09:30 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Konz, gegenüber dem Bahnsteig, abgestellter blauer PKW Ford Focus im Heckbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte ich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz, Telefon 06501/9268-0 in Verbindung zu setzen.

