Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest (ots)

Lippstadt - Auffahrunfall mit Verletzten Am Samstagmittag wurden bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Südstraße/Westernkötter Straße insgesamt drei Personen leicht verletzt. Gegen 13:05 Uhr war ein 25-jähriger Autofahrer aus Geseke mit seinem Fiat Punto auf der Südstraße unterwegs in Richtung Erwitter Straße. Mit im Fahrzeug waren noch eine 55-jährige Frau und ein 10-jähriges Kind. Vor ihm fuhr eine 37-jährige Frau aus Lippstadt mit ihrem Seat Altea, die von einer 60 Jahre alten Mitfahrerin begleitet wurde. An der Ampelanlage musste die Lippstädterin verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte der nachfolgende Geseker zu spät und fuhr auf. Er und die beiden Frauen im Seat trugen leichte Verletzungen davon. Ein Rettungsdienst vor Ort war nicht erforderlich. Der Gesamtsachschaden könnte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 5000 Euro belaufen. (sn)

Lippstadt - Körperverletzung

Vor einer Diskothek an der Wiedenbrücker Straße kam es am frühen Sonntagmorgen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Nachdem die insgesamt etwa 12 Personen im Lokal bereits aneinander geraten waren und aufgrund dessen vom Sicherheitsdienst nach draußen geleitet wurden, entbrannte gegen 03.00 Uhr vor der Disco eine Schlägerei, bei der zwei 26- und 27-jähriger Brüder aus Dortmund verletzt wurden. Noch vor Eintreffen erster Polizeikräfte konnten fast alle Männer aus der zahlenmäßig überlegenen Personengruppe unerkannt flüchten. Lediglich ein 25- jähriger Aggressor aus Rietberg wurde noch angetroffen und zur Überprüfung der Personalien festgehalten. Einer der Brüder musste mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (sn)

Soest - Versuchtes Raubdelikt und Körperverletzung Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich gegen 03.00 Uhr im Theodor-Heuss-Park ein versuchtes Raubdelikt, bei dem ein 19-jähriger Passant durch zwei noch unbekannte Täter verletzt wurde. Der junge Mann befand sich auf dem Weg durch den Park in Richtung Fußgängerzone, als er unvermittelt von hinten festgehalten wurde. Als er sich umdrehte, standen ihm zwei Männer mit südländischem Aussehen gegenüber die ihn in englischer Sprache aufforderten, Bargeld und Handy herauszugeben. Mit einem gezielten Faustschlag konnte der 19-Jährige einen der Täter zunächst niederstrecken. Der Zweite zog daraufhin ein Messer und verletzte den Jugendlichen im Rahmen einer kurzen Rangelei oberflächlich am Oberkörper. Dieser konnte sich dann der Situation entziehen und Richtung Innenstadt davonlaufen. Im Zuge der späteren Anzeigenaufnahme musste seine Wunde kurzzeitig im Krankenhaus versorgt werden. Die Täter sollen etwa 25 - 30 Jahre alt gewesen sein und schwarze Jogginghosen, schwarze Schuhe und schwarze Strickjacken mit hellen Knöpfen getragen haben. Einer maß etwa 165 cm, der andere war deutlich größer. Der kleinere Täter soll zudem einen exakt ausrasierten Vollbart getragen haben. Sachdienliche Hinweise zu den Unbekannten Personen nimmt die Polizei Soest unter 02921-91000 entgegen. (sn)

Soest - Vier Mitfahrer leicht verletzt

Am Sonntagmorgen, gegen 08.35 Uhr, befuhr ein 67 Jahre alter Mann aus Soest mit dem Pkw Dacia die Straße Meister-Eckhart-Weg in Richtung Hiddingser Weg. Zur gleichen Zeit war ein 54jähriger Soester mit dem Pkw VW Golf auf dem Niebelungenweg in nördlicher Richtung unterwegs. Da der 67jährige Soester die Vorfahrt des von rechts kommenden Golffahrers missachtete, kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer blieben dabei unverletzt. Die vier Mitfahrer im Fahrzeug des Dacia wurden leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert. (AG)

Möhnesee-Völlinghausen - Brand eines Strauches Am Samstagabend, gegen 18.00 Uhr, bemerkte eine Anwohnerin in der Straße Am Zehnthof einen Brand in einem Buschwerk in einer Grünanlage. Die alarmierte Feuerwehr übernahm die Brandbekämpfung. Kurz vor Ausbruch des Brandes nahm die Anwohnerin ein Zischgeräusch war und bemerkte eine Person im Bereich der Grünanlage. Zu der Person gibt es leider keine Beschreibung. Da eine Selbstentzündung des Grüns auszuschließen ist, geht die Polizei von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Zeugen, die Angaben zur Tat oder verdächtigen Personen im Bereich des Brandorts machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (AG)

Lippstadt - Drei Radfahrer leicht verletzt Am Sonntagabend, gegen 21.15 Uhr, befuhren 3 Jugendliche aus Lippstadt mit ihren Fahrrädern die Ostlandstraße. Nach Angaben der Jugendlichen fuhren sie nebeneinander her. Der Radfahrgruppe sei ein Pkw, eventuell ein dunkler BMW, mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit entgegengekommen. Da das Fahrzeug auf die Fahrspur der Radler geriet, verlor einer der Radfahrer die Kontrolle über sein Rad, kam ins Straucheln und kollidierte mit den anderen beiden Radfahrern. Alle drei kamen zu Fall und zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Der eingesetzte Rettungsdienst transportierte das Trio in ein Krankenhaus. Der beteiligte Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzten und die Schadensfolge zu kümmern. (AG)

Lippstadt - Radfahrerin nach Sturz schwer verletzt Eine 75 Jahre alte Frau aus Lippstadt, befuhr am Sonntagnachmittag, gegen 15.50 Uhr, mit ihrem Pedelec die Straße Vorderheide. In Höhe Haus Nr. 11c geriet sie mit ihrem Rad gegen einen geparkten Pkw. Dabei verlor sie die Kontrolle über das Pedelec und stürzte auf die Fahrbahn. Durch den Sturz zog sie sich schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort, wurde sie in ein Krankenhaus transportiert. (AG)

