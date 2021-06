Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Körperverletzung

Schmallenberg (ots)

Am Montag gegen 20:10 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen in der Straße "Am Stenn". Ein 32-jähriger Schmallenberger und eine 28-jährige Schmallenbergerin wurden von zwei Unbekannten angesprochen. Nach einem kurzen Gespräch schlugen und traten die Täter auf die beiden Schmallenberger ein. Anschließend entfernten sich die Unbekannten. Die Geschädigten wurden durch den Angriff leicht verletzt.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 96940 3811.

