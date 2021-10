Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Lippstadt (ots)

Am Freitag (29. Oktober 2021), gegen 10.04 Uhr, befuhr eine 25-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen die Straße "Hasenfang" in Richtung Weingarten/Langesche Wiese. An dieser Kreuzung übersah sie einen vorfahrtberechtigten 59-jährigen Autofahrer und seine 41-jährige Beifahrerin aus Rüthen. Durch den folgenden Zusammenstoß wurden alle drei Personen leicht verletzt. Wobei die 41-jährige Beifahrerin mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 12.000 Euro ein. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell