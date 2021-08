Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Fahrradfahrerin leicht verletzt

Wolfach (ots)

Eine Fahrradfahrerin hat sich am Dienstag nach einem Sturz in der Hagenbuchstraße leichte Verletzungen zugezogen. Die Frau und ihr Begleiter fuhren gegen 12.40 Uhr nebeneinander auf dem Radweg zwischen Wolfach und Hausach in Fahrtrichtung Hausach. Nachdem sich beide Velo-Fahrer berührten, kam die Radlerin ins Schleudern und in der Folge zu Fall. Mit einem Rettungswagen wurde sie in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Der Mann konnte sich abfangen und blieb unverletzt.

