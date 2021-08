Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, A5 - Folgenschwerer Auffahrunfall

NACHTRAGSMELDUNG

Neuried, A5 (ots)

Obwohl kurz nach dem Unfall elf Beteiligte sicherheitshalber medizinisch versorgt wurden, waren nach dem Verkehrsunfall am heutigen Mittwochmorgen letztlich acht verletzte Personen zu beklagen. Zwei Beteiligte mussten mit schwereren Blessuren in örtliche Krankenhäuser gebracht werden. Gegen 9 Uhr war ein 34-jähriger Fahrer eines Benz in seinen Vordermann gerauscht und sorgte so neben den Verletzten auch für einen Gesamtschaden von rund 64.000 Euro. Mittlerweile ist die Unfallstelle geräumt und die Fahrbahn wurde wieder freigegeben.

/ya

Ursprungsmeldung vom 25.08.2021, 10.12 Uhr

Neuried, A5 - Folgenschwerer Auffahrunfall

Bei einem größeren Verkehrsunfall am heutigen Mittwochmorgen auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Offenburg und Lahr wurden nach ersten Erkenntnissen insgesamt elf Menschen verletzt. Nach aktuellem Kenntnisstand war der Fahrer eines Mercedes gegen 9 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der Südfahrbahn unterwegs, als er mutmaßlich aufgrund seiner nicht angepassten Geschwindigkeit bei stockendem Verkehr seinem Vordermann auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen nach vorne geschleudert, wodurch drei weitere Pkw in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die elf Personen, welche sich zum Unfallzeitpunkt in den fünf betroffenen Fahrzeugen befanden, werden aktuell von hinzugerufenen Helfern des Rettungsdienstes versorgt. Über schwerere Verletzungen liegen momentan keine Erkenntnisse vor. Aktuell ist die Südfahrbahn voll gesperrt. Nach Beendigung der ersten Rettungs- und Räumungsmaßnahmen wird der Verkehr zunächst über den Standstreifen umgeleitet werden. Mit entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen ist daher weiterhin zu rechnen.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell