Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Mauer beschädigt

Schüttorf (ots)

In der Nacht zu Donnerstag beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eine Grundstücksmauer an der Straße Rüskau in Schüttorf. Vermutlich kam er in der dortigen Kurve mit einem Lkw von der Fahrbahn ab und touchierte die Mauer. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/9800 in Verbindung zu setzen.

