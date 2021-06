Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Drei Personen bei Unfall verletzt

Sögel (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es auf der Berßener Straße in Sögel zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Eine 36-jährige Fahrerin eines Audi war gegen 5 Uhr in Richtung Klein Berßen unterwegs. Nachdem sie einen Pkw überholte, verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Straße ab. Der Audi kollidierte mit drei Bäumen und kam anschließend auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin sowie ihre 30-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ihr 40-jähriger Beifahrer erlitt schwere Verletzungen. Alle drei Beteiligten wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zu Unfallursache aufgenommen.

