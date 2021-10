Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Radfahrerin zu spät gesehen

Soest (ots)

Eine 26-jährige Radfahrerin aus Welver wurde am Freitagvormittag (29. Oktober 2021) bei einem Verkehrsunfall gegen 08.25 Uhr auf dem Ardeyweg leicht verletzt. Die Welveranerin befuhr den rechten Radweg am Ardeyweg in Richtung Senator-Schwarz-Ring, als eine 30-jährige Soesterin mit ihrem Wagen von der Straße "Am Heuweg" auf den vorfahrtberechtigten Ardeyweg abbiegen wollte. Im Einmündungsbereich touchierte sie die Radfahrerin, die daraufhin mit ihrem Rad zu Boden fiel. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Da sich die Autofahrerin lediglich mit einer Führerscheinübersetzung eines Landes außerhalb der EU ausweisen konnte und nach ersten Erkenntnissen bereits über ein Jahr in Deutschland lebt, prüft die Polizei nun, ob auch der Tatbestand des Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorliegen könnte. (reh)

