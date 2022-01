Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 03.01.22

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Körperverletzung, Beleidigung

Am gestrigen Nachmittag kam es in einer Pizzeria in der Hindenburgstraße in Waldkappel zu einer Auseinandersetzung zwischen einen 53-jährigen Angestellten der Pizzeria und einem 38-Jährigen, beide aus Waldkappel. Der Streit verlagerte sich dann nach draußen, wo der 53-Jährige durch den 38-Jährigen geschubst wurde. Daraufhin ging ein 22-Jähriger Angestellter aus Eschwege dazwischen und "packte" den 38-Jährigen am Hals, der nach seinen Angaben dadurch verletzt wurde. Am Ende wurde durch die Polizei Anzeigen wegen Körperverletzungen und Beleidigungen erstattet.

Diebstahl von Stromverteilerschränken

Zwischen dem 23.12.21, 12:00 Uhr und dem 03.01.22, 06:15 Uhr wurden von der Brückenbaustelle auf der K 12, zwischen den Ortschaften Aue und Frieda, zwei orangefarbene Stromverteilerschränke entwendet. Weiterhin haben die unbekannten Diebe noch acht Kabelbrücken von je einem Meter sowie 250 Meter fünfadriges Stromkabel (16mm²) gestohlen, was zuvor aus einem weiteren Verteilerschrank gelöst wurde. Der Schaden wird mit ca. 7000 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 07:27 Uhr befuhr heute Morgen ein 27-Jährige aus der Gemeinde Ringgau die B 7 zwischen Röhrda und Datterode, als plötzlich drei Rehe die Bundesstraße überquerten. Eines der Tiere wurde noch von dem Pkw erfasst und in den Straßengraben geschleudert, wo es dann verendete. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Brände

Wegen versuchter Brandstiftung ermittelt die Polizei, nachdem am gestrigen Sonntagmittag an der "Rohrberghütte" in der Gemarkung von Hirschhagen Brandspuren festgestellt wurden. Unbekannte hatten dort rechts und links der Eingangstür Papier auf dem Holzboden entzündet, wodurch die Holzwände der Waldhütte durch Brandspuren beschädigt wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Die Tatzeit liegt den Ermittlungen nach zwischen dem 01.01.22, 03:00 Uhr und dem 02.01.22, 13:30 Uhr. Hinweise: 05602/93930.

Um 17:00 wurde gestern Nachmittag die Feuerwehr alarmiert, nachdem in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rexinger Straße in Hessisch Lichtenau der Rauchmelder ausgelöst hatte. Da die Wohnungsinhaber nicht anwesend waren und im Treppenhaus bereits ein beißender Geruch wahrgenommen werden konnte, wurde die Wohnungstür durch die Feuerwehr geöffnet. Es stellte sich dann in der Wohnung heraus, dass ein Kochtopf mit Speisen auf dem eingeschalteten Herd verantwortlich für die Rauchentwicklung war. Der Herd wurde ausgestellt; die Wohnung und Treppenhaus gelüftet. Sachschaden entstand nur an der Wohnungstür.

Um 18:53 Uhr musste die Feuerwehr dann in den Vortridener Weg in Hessisch Lichtenau ausrücken, nachdem dort ein Brand in der Schrebergartenanlage gemeldet wurde. Es stellte sich heraus, dass in dem betroffenen Garten das Feuer aus einer umgefallenen Feuerschale, die wiederum auf Holzbrettern stand, verursacht wurde. Da die Feuerschale in einem mit Kunststofffolie bedeckten Gewächshaus stand, setzte sich auch die Folie in Brand bzw. fing an zu schmelzen. Die Feuerwehr löschte das Feuer, es entstand geringer Sachschaden.

Häusliche Gewalt, Körperverletzung

Um 23:08 Uhr erreichte gestern Abend die Polizei die Mitteilung, dass es in einer Wohnung in Hessisch Lichtenau zu einer Auseinandersetzung kommt. Die Polizei konnte am Einsatzort die 40-Jährige Bewohnerin sowie ihren 34-Jährigen Freund aus Lich antreffen. Es stellte sich heraus, dass nach einem verbalen Streit, die 40-Jährige die Wohnung verlassen wollte, dabei aber von ihrem Freund am Oberarm festgehalten und am Hals gewürgt wurde. Der 34-Jährige wurde der Wohnung verwiesen, eine entsprechende Strafanzeige gefertigt.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung

Zwischen dem 31.12.21, 14:30 Uhr und dem 03.01.22, 07:00 Uhr wurde auf dem Gelände des Herkules-Baumarktes im Bornemannweg in Witzenhausen ein fest installierter Abfalleimer abgerissen oder abgetreten. Da der Abfalleimer neben der Überdachung für die Einkaufswagen befestigt war, ging auch die untere Plexiglasscheibe der Überdachung zu Bruch. Sachschaden: ca. 300 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell