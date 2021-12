POL-ESW: Verkehrsunfälle

Polizei Eschwege

Unfall beim Rangieren

Um 09:45 Uhr befuhr gestern Morgen ein 22-Jähriger aus Kassel mit einem Sprinter die Straße "Schmaler Weg" in Niederhone. Bei Rangieren stieß der Transporter gegen einen Betonpfosten einer Grundstückseinfahrt, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Geringer Sachschaden entstand bei einer Unfallflucht, die sich bereits am 27.12.21 auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Ottilienstraße in Hessisch Lichtenau ereignet hat. Zwischen 11:15 Uhr und 12:15 Uhr wurde dort ein grauer Seat Ignis am hinteren linken Radkasten angefahren und beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich; Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter Tel.: 05602/93040 entgegen.

