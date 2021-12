Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 27.12.21

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Missbrauch von Notrufen

Um 16:20 Uhr wurde am gestrigen Nachmittag der Notruf (Brandmeldeanlage) im Parkhaus der Schlossgalerie in Eschwege ausgelöst, wodurch die Feuerwehr alarmiert wurde. Im Parkhaus stellte sich dann heraus, dass der Alarm mutwillig ausgelöst wurde, ohne dass ein Brand oder eine andere Notlage vorlag. Die Polizei hat daher ein Verfahren wegen Missbrauch von Notrufen und Sachbeschädigung eingeleitet. Hinweise: 05651/9250.

Ein weiteres Verfahren wegen des Missbrauchs von Notrufen wurde am gestrigen Sonntag gegen eine 51-Jährige aus Eschwege eingeleitet, nachdem diese um 23:09 Uhr über Notruf einen Brand in einem Geschäft in der Eschweger Innenstadt meldete. Wie sich bei den Ermittlungen der Polizei herausstellte, war dies glücklicherweise nicht der Fall, so dass die Feuerwehr diesmal nicht ausrücken musste.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 22:00 Uhr befuhr gestern Abend ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra die K 28 aus Richtung Lindenau in Richtung Sontra, als ein Reh über die Straße lief. Der 21-Jährige konnte nicht rechtzeitig ausweichen, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem Tier kam, das anschließend davonlief. Am Pkw entstand Sachschaden.

Sachbeschädigung am Pkw

Zwischen dem 23.12.21 und dem 26.12.21 wurde in der Hüttenstraße in Sontra ein schwarzer VW Golf durch Unbekannte beschädigt. Offensichtlich wurde mittels einer Zwille oder einer Luftdruckwaffe auf das Auto geschossen, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Hinweise: 05653/97660.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

