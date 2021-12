Polizei Eschwege

POL-ESW: Unfälle auf Glatteis

Eschwege (ots)

Um 03:55 Uhr streifte vergangene Nacht ein 37-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard beim Befahren der Zufahrt der Kaufland-Tankstelle in Eschwege aufgrund von Eisglätte einen dort geparkten LKW. Im Anschluss prallte das Auto gegen den Bordstein der Tankstelle. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Da das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, musste es abgeschleppt werden. Am geparkten Lkw entstand dagegen geringfügiger Sachschaden.

Um 05:20 Uhr befuhr heute früh eine 63-Jährige aus Herleshausen mit ihrem Kleinbus die Waldstraße in Herleshausen in Richtung Bahnhofsstraße. Auf Grund von Glatteis und der abschüssigen Fahrbahn kam die Fahrerin mit dem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine dortige Grundstücksmauer. Am Fahrzeug sowie an der Mauer entstand leichter Sachschaden.

Um 07:15 Uhr verlor heute Morgen ein 19-Jähriger aus Schimberg in der Ortslage von Meinhard-Frieda (Leipziger Straße) bei eisglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw und prallte auf der Gegenfahrbahn gegen ein Streufahrzeug der Gemeinde. Durch den Aufprall wurde die Beifahrerin im Pkw leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Ortsdurchfahrt war ab 07:43 Uhr für ca. eineinhalb Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden wird mit ca. 7000 EUR angegeben.

Ein 21-Jähriger aus dem Südeichsfeld befuhr, um 08:23 Uhr, die L 3467 in der Ortslage von Frieda bei eisglatter Fahrbahn mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit. Bei Erkennen der Verkehrssicherungsmaßnahmen des zuvor stattgefunden Verkehrsunfalles zwischen einem Pkw und einem Streufahrzeug und der damit verbundenen Vollsperrung bremste er sein Auto ab, verlor dabei aber kurz die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw stellte sich zeitweise quer zur Fahrtrichtung, touchierte und zerstörte dabei ein aufgestelltes Warndreieck. Im letzten Moment konnte er eine Kollision mit dem Abschleppfahrzeug verhindern.

7000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Abend auf der B 27 in der Gemarkung von Albungen ereignet hat. Um 20:10 Uhr geriet ein 24-jähriger Eschweger mit seinem Pkw in Höhe der Einmündung "An der Alten Ziegelei" bei leichtem Schneeregen und überfierender Nässe mit seinem Pkw ins Schleudern und in der Folge zweimal gegen die dortige Leitplanke. Das Auto schleuderte anschließend wieder auf die Bundesstraße zurück, wo es zum Stehen kam. Die Leitplanke wurde auf einer Länge von sechs Metern beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell