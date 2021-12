Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkr. Rottweil) Einbrecher bleiben ohne Beute - Polizei bittet um Hinweise (22.12.2021)

Deißlingen, Lkr. Rottweil (ots)

Ohne Beute sind vermutlich zwei derzeit noch unbekannte Einbrecher geblieben, die am frühen Mittwochmorgen versucht haben, an das Bargeld eines Geldautomaten einer Bankfiliale in der Stauffenbergstraße zu kommen. Gegen 01 Uhr brachen die Täter an dem Gebäude ein Bürofenster auf und gelangten so in das Innere. Vom Büroraum aus hebelten die Einbrecher eine Tür zum Raum des aufgestellten Geldautomaten auf und lösten dabei eine Alarmanlage aus. Ohne Beute gemacht zu haben, flüchtete die Eindringlinge daraufhin aus dem Gebäude. Die Polizei Rottweil hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise. Personen, die um Mitternacht oder in den frühen Morgenstunden des Mittwochs verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Stauffenbergstraße Ecke Gupfenstraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rottweil (0741 477-0) in Verbindung zu setzen.

