Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Auffahrunfall mit rund 6.000 Euro Schaden (21.12.2021)

Rottweil (ots)

Rund 6.000 Euro Sachschaden an einem Audi A3 sowie an einem Dacia Sandero sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der am Dienstagabend auf der Tuttlinger Straße im Bereich der Abzweigung Mittelstadtstraße passiert ist. Ein 53-jähriger Fahrer eines Dacias war gegen 19.10 Uhr auf der Tuttlinger Straße unterwegs und musste wegen einer "roten Ampel" an der Abzweigung zur Mittelstadtstraße verkehrsbedingt anhalten. Ein dem Dacia folgernder 21-jähriger Fahrer eines Audis reagierte zu spät und prallte mit seinem Wagen in das Heck des stehenden Dacias. Personen kamen nicht zu Schaden.

