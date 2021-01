Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Sachbeschädigung an Wahlplakaten

Landau (ots)

In der Zeit zwischen dem 20.01.2021, 21:00 Uhr und dem 27.01.2021, 00:10 Uhr wurden an verschiedenen Orten in Landau Wahlplakate der Partei "DIE LINKE" beschädigt. Die beschädigten Plakate waren in der Fortstraße Ecke Am Kronwerk, im Ostring, am Rathausplatz, in der Rheinstraße, am Busbahnhof, im Bereich des Südparks, in der Charles-de-Gaulle-Straße, in der Ostbahnstraße, in der Lotschstraße, in der Reiterstraße und in der Karl-Sauer-Straße angebracht gewesen. Die Polizei bittet Zeugen die Hinweise zu den Taten geben können sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

