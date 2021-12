Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkr. Rottweil) Unfall mit Postfahrzeug - 10.000 Euro Schaden (21.12.2021)

Oberndorf am Neckar, Lkr. Rottweil (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Zustellfahrzeug der Post und einem VW Passat sowie einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist es am Dienstagabend auf der Alt-Dorfstraße gekommen. Kurz vor 21 Uhr war der Fahrer des Ford Transit Zustellfahrzeugs auf der Alt-Dorfstraße in Richtung Einmündung zur Landesstraße 424 unterwegs und verpasste hierbei die Einfahrt zum Anwesen Alt-Dorfstraße 5. Daraufhin bremste der Postzusteller das Fahrzeug ab, legte den Rückwärtsgang ein und führ ein Stück zurück. Hierbei kam es zu einem heftigen Zusammenstoß mit einem VW Passat, dessen Fahrer an dem gerade noch stehenden Zustellfahrzeug links vorbeifahren wollte. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

