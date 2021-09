Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Polizei sucht Lkw nach Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag zwischen 06:15 Uhr und 8:10 Uhr einen in der Benzstraße in Sindelfingen abgestellten VW Caddy und verursachte dabei einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. In diesem Zusammenhang fiel ein Lkw mit Berliner Kennzeichen (B) und blauer Plane auf. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Lkw oder dem Unfallverlauf machen können, werden gebeten sich unter Tel. 07031 697 0 mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell