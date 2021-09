Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K1683/ Sersheim: Rollerfahrer gestürzt - Polizei sucht unfallbeteiligten Pkw-Lenker

Ludwigsburg (ots)

Nach dem Sturz eines 15-jährigen Rollerfahrers auf der Kreisstraße 1683 zwischen Hohenhaslach und Sersheim sucht die Polizei einen unfallbeteiligten Pkw-Lenker. Den Schilderungen des Jugendlichen nach kam ihm in einer langgezogenen Linkskurve kurz vor dem Ortseingang von Sersheim ein dunkelfarbener Pkw auf seiner Seite entgegen und zwang ihn zum Ausweichen in den Grünstreifen. Dort stürzte der 15-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Roller selbst entstand nur geringer Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 07042 941 0 mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz in Verbindung zu setzen.

