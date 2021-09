Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1125/ Sersheim: Motorradfahrer stürzt im Kreisverkehr

Ludwigsburg (ots)

Ein 20-jähriger Motorradfahrer stürzte am Sonntag gegen 18:30 Uhr auf der Landesstraße 1125 (L1125) zwischen Sersheim und Sachsenheim, als er in einen dortigen Kreisverkehr hineinfahren wollte. Bei dem Sturz zog sich der junge Mann leichte Verletzungen zu und beschädigte ein Verkehrszeichen. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

