Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: zwei Alkoholisierte auf E-Scooter

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 06:30 Uhr stellte eine Streifenwagenbesatzung in der Ludwigsburger Schillerstraße zwei Personen auf einem E-Scooter fest. Als diese einer Kontrolle unterzogen werden sollten, missachteten sie zunächst die Anhalteweisung der Polizeibeamten. Anschließend stiegen sie vom E-Scooter ab und rannten in unterschiedliche Richtungen davon. Eine der Personen, eine 22-Jährige, konnte nach kurzer Verfolgung widerstandslos vorläufig festgenommen werden. Die andere Person wurde über eine längere Strecke verfolgt. Im Zuge dessen konnte der Beamte aufholen. Als er den Flüchtenden mittels Körpereinsatzes stoppen wollte, stürzten beide zu Boden. Der Polizist verletzte sich hierbei leicht. Der Unbekannte konnte daraufhin jedoch weiter flüchten. Ein aufmerksamer Passant bot dem Polizeibeamten sein Fahrrad zur weiteren Verfolgung an. Mit dem Fahrrad konnte der Flüchtende schließlich eingeholt werden. Nun ließ er sich ohne jeden Widerstand vorläufig festnehmen. Bei den anschließend durchgeführten freiwilligen Atemalkoholtests ergaben sich etwa ein Promille bei der 22-Jährigen und etwa 1,6 Promille bei dem 23-jährigen Mann. Die beiden Personen mussten sich einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen. Sie müssen nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

