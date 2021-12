Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Hardt (Lkr. Rottweil) Kohle entwendet (korrigierte Meldung bezüglich Tatzeit) (13.-20.12.2021)

Hardt (ots)

Kohle in Form von Briketts hat ein unbekannter Täter in der Zeit zwischen Montag, 13.12., und Montag, 20.12., in der Sulgener Straße entwendet. Die Braunkohle-Briketts waren auf dem Hinterhof eines Hauses gelagert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Schramberg unter Tel. 07422-2701-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell