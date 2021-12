Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Oberndorf (Lkr. Rottweil) Lenkradschloss eingerastet - Abschleppmanöver geht schief (20.12.2021)

Oberndorf (ots)

Bei einem Abschleppmanöver auf der L 419 zwischen Beffendorf und dem Kreisverkehr Lindenhof ist am Montag gegen 11.45 Uhr ein Sachschaden von insgesamt rund 23.000 Euro an drei Fahrzeugen entstanden. Ein 52-jähriger Audi-Fahrer wollte einen liegengebliebenen Kleintransporter (Citroen-Jumper) mit einem Seil abschleppen, dabei rastete das Lenkradschloss des Kleintransporters ein, woraufhin dieser nicht mehr lenkbar war und in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte er zunächst mit einem Lkw-Anhängergespann und anschließend noch mit einem hinter dem Gespann fahrenden Fiat-Ducato. Als Folge des Unfalls mussten sowohl der Citroen-Jumper als auch der Fiat von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Verletzt wurde niemand.

