Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Audifahrer beleidigt Polizeibeamtinnen während Geschwindigkeitskontrolle

Celle (ots)

Am Mittwoch, 15.12. führten Polizeibeamtinnen an der Alten Dorfstraße in Altencelle eine Geschwindigkeitsüberwachung durch. Gegen 15.20 Uhr fuhr ein silberner Audi A 4 in Richtung Altencelle vorbei. Der männliche Fahrzeugführer schrie durch die geöffnete Fahrerscheibe unflätige Wörter in Richtung der Beamtinnen. Die Polizei sucht nun Hinweisgeber, die Zeugen des Vorfalls geworden sind. Insbesondere bittet die Polizei zwei Fahrradfahrer, sich zu melden. Sie befanden sich ganz in der Nähe des Kontrollpunktes. Hinweise bitte an die Polizei Celle unter Telefon 05141/277-215 oder -474.

