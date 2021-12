Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Raser auf der Bundesstraße 27 (17.12.2021)

Hüfingen (ots)

Fast doppelt so schnell wie erlaubt ist ein Autofahrer am Freitag gegen 12 Uhr auf der Bundesstraße 27 bei Hüfingen gefahren. Die Polizei erwischte einen 22-Jährigen mit einem BMW 116 D, der in einem 60 Km/h-Bereich einer Baustelle mit knapp 120 km/h unterwegs war. Den jungen Raser erwarten jetzt ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro, 2 Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.

