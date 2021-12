Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Parkrempler mit Sachschaden (20.12.2021)

St. Georgen (ots)

Beim Ausparken ein Auto beschädigt hat eine Frau am Montag gegen 15.30 Uhr auf der Gewerbehallestraße. Eine 42-jährige Suzuki Swift Fahrerin stieß beim Rückwärtsausparken gegen einen geparkten Mercedes C 180. An beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell