POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkrs. Konstanz) Sachbeschädigung an einem Auto (18.12.2021)

Radolfzell (ots)

Eine Sachbeschädigung hat ein Unbekannter am Samstag zwischen 21.00 Uhr und 22.15 Uhr an einem Auto in der Friedrich-Werber-Straße begangen. Der Unbekannte beschädigte vermutlich durch Tritte die Beifahrertür des auf dem Schotterparkplatz am Bahnhof abgestellten Pkw. Die Höhe des Schadens konnte bislang nicht beziffert werden. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Telefon 07732 95066-0, zu melden.

