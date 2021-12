Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Zwei geparkte Autos in der Zeppelinstraße angefahren und anschließend geflüchtet (19. - 20.12.2021)

Konstanz (ots)

Im Zeitraum von Sonntagabend, 23 Uhr, bis Montagmittag, 12 Uhr, ist ein Unbekannter vor Gebäude Zeppelinstraße 6 gegen zwei dort am Fahrbahnrand abgestellte Autos gefahren und hat sich anschließend nicht gemeldet. Bei dem Unfall richtete der Unbekannte an einem geparkten 3er BMW und an einem abgestellten Ford Fiesta jeweils mehrere hundert Euro Sachschaden an. Vermutlich fuhr der Unfallverursacher dabei zu dicht an den geparkten Autos vorbei und streifte diese. Die Polizei Konstanz (07531 995-0) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise zu dem derzeit noch unbekannten Verursacher.

