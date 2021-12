Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz) Unfall fordert 8.000 Euro Schaden (20.12.2021)

Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

Rund 8.000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der am Montagnachmittag an der Kreuzung Schaffhauser Straße, Hohenkrähenstraße, Burg- und Alemannenstraße passiert ist. Ein 60-jähriger Mann mit einem Ford hielt gegen 15.15 Uhr aufgrund einer roten Ampel zunächst an der Einmündung der Schaffhauser Straße auf die genannte Kreuzung an und wollte dann halb links auf die Burgstraße abbiegen. Als die Ampel auf Grün wechselte, fuhr der 60-Jährige über die Kreuzung in Richtung Burgstraße. In der Folge kam es zu einer Kollision mit einem Mercedes, dessen 61-jährige Fahrerin von der Alemannenstraße her auf die Kreuzung fuhr, um nach rechts auf die Hohenkrähenstraße abzubiegen. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

