Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim: Unfall unter Alkoholeinwirkung

Hockenheim (ots)

Aus zunächst unbekannter Ursache kam am Donnerstagnachmittag, gegen 17.40 Uhr, ein 32-jähriger VW-Fahrer auf dem Südring von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass er unter Alkoholeinwirkung stand. Ein erster Test hatte 1,5 Promille ergeben.

Zur Untersuchung wurde der Mann in eine Klinik eingeliefert. Dort wurde bei ihm zudem eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein des 32-Jähigen wurde beschlagnahmt. An seinem Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 5.000.- Euro. Dass Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

