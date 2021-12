Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Lastwagen bleibt an Auto hängen (20.12.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall mit Blechschaden verursacht hat ein Lastwagenfahrer am Montag gegen 16 Uhr auf der Wilhelm-Binder-Straße. Der Mann fuhr in Richtung Waldstraße und bog nach links auf ein Firmengelände ab. Das ausscherende Heck seines MAN Truck streifte einen am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW 320d. Dessen Frontschürze riss dabei teilweise ab, wodurch am Auto ein Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro entstand. Am Laster entstand nur minimaler Schaden.

