Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Brände; Verkehrsunfälle; Auseinandersetzung vor Gaststätte

Reutlingen (ots)

Automaten in Gaststätte aufgebrochen

Auf das Geld aus mehreren Spielautomaten hatte es am Montag ein Einbrecher in der Reutlinger Innenstadt abgesehen. Der bislang unbekannte Täter drang auf noch ungeklärte Weise in der Zeit von zwei Uhr bis 17 Uhr ins Innere einer Gaststätte in der Metzgerstraße ein. Im Lokal brach er verschiedene Automaten auf und erbeutete Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Reutlingen die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Reutlingen (RT): Wohnungsbrand

Zum Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus sind die Rettungskräfte am Montagnachmittag in die Pestalozzistraße ausgerückt. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war es kurz nach 16.30 Uhr möglicherweise aufgrund eines technischen Defekts zum Ausbruch des Brandes in der Küche der Wohnung gekommen. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 16 Feuerwehrleuten ausgerückt war, konnte das Feuer rasch löschen und einen Hund und eine Katze aus der Wohnung retten. Die Bewohnerin war nicht zu Hause, alle weiteren Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten das Gebäude verlassen. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst war ebenfalls vor Ort. Der Sachschaden, der sich auf die betroffene Wohnung beschränkt, kann noch nicht beziffert werden. (sm)

Reutlingen (RT): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen in der Sondelfinger Straße ereignet hat. Ein 30-Jähriger befuhr gegen 7.15 Uhr die Sondelfinger Straße von den Gebäuden 11-17 herkommend und wollte an der Einmündung in die Sondelfinger Straße einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 30 Jahre alten Suzuki-Fahrerin. Bei der nachfolgenden Kollision wurde die Suzuki-Fahrerin leicht verletzt. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. (cw)

Sonnenbühl (RT): Mit Fahrzeug überschlagen

Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die beiden Insassen einer C-Klasse bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend auf der Zufahrt zum Schloss Lichtenstein ereignet hat. Gegen 23.30 Uhr befuhr ein 52-Jähriger mit seinem Mercedes die Zufahrtsstraße zum Schloss Lichtenstein von der L 230 kommend. Aufgrund von Schneeglätte und nicht angepasster Geschwindigkeit geriet das Fahrzeug im Kurvenbereich ins Rutschen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier überschlug es sich zweimal und kam schließlich auf der Fahrerseite liegend an einem Baum zum Stehen. Am Mercedes entstand Sachschaden von rund 25.000 Euro. Der Wagen wurde abgeschleppt. (ks)

Münsingen (RT): Fahrzeug auf die Seite gekippt

Nicht angepasste Geschwindigkeit an die winterlichen Straßenverhältnisse dürfte der Grund für einen Verkehrsunfall am Montagmittag gewesen sein. Ein 26-Jähriger war gegen 12.20 Uhr mit einem Sprinter auf dem Verbindungsweg zwischen Sirchingen und Dottingen unterwegs. Kurz vor dem Skilift kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kippte im angrenzenden Straßengraben auf die linke Seite. Der Fahrer konnte sich ersten Erkenntnissen nach unverletzt selbst aus dem Lieferwagen befreien. Der Sprinter musste im Anschluss von einem Abschlepper geborgen und abtransportiert werden. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. (ms)

Pfullingen (RT): Fußgängerin von Pkw erfasst

Eine Fußgängerin ist am Montagabend von einem Pkw erfasst und nach derzeitigem Kenntnisstand schwer verletzt worden. Gegen 18.50 Uhr war ein 59-Jähriger mit seinem Ford Fiesta auf der Römerstraße von der Stadtmitte herkommend unterwegs und bog nach rechts auf die Daimlerstraße ab. Dabei übersah er eine 58 Jahre alte Fußgängerin, die den dortigen Fußgängerüberweg von rechts nach links überqueren wollte. In der Folge wurde die Frau von der Front des Pkw erfasst und nach vorne abgewiesen. Die 58-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Der Sachschaden am Ford beträgt zirka 1.500 Euro. (mr)

Esslingen (ES): In Wohnung eingebrochen

Eine Wohnung in der Hirschlandstraße in Oberesslingen ist in der Zeit zwischen Samstag, 20.11.2021, und Montagabend zum Ziel eines Einbrechers geworden. Der Täter gelangte zunächst auf den Balkon des Gebäudes und hebelte dort die Tür zur Wohnung auf. Im Inneren durchsuchte er Schränke und Schubladen. Ob er hierbei auch auf Beute stieß, steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Terrassentür aufgehebelt

Durch das Aufhebeln der Terrassentür ist ein Unbekannter im Laufe des Montags in ein Wohnhaus im Max-Reger-Weg gelangt. Danach durchsuchte der Einbrecher in der Zeit zwischen 13.45 Uhr und 19.20 Uhr das Innere des Gebäudes nach Wertgegenständen. Derzeit ist noch nicht bekannt, ob auch etwas entwendet wurde. Allerdings hinterließ der Täter einen Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro. Das Polizeirevier Kirchheim hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Mössingen (TÜ): Auseinandersetzung vor Gaststätte (Zeugenaufruf)

Noch unklar sind die Hintergründe und der Ablauf einer Auseinandersetzung, die sich am späten Montagabend vor einer Gaststätte in der Tannenbergstraße ereignet hat. Den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge soll es gegen 23.45 Uhr vor dem Gebäude zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 25-Jährigen und einer noch unbekannten, männlichen Person gekommen sein. Im Verlauf dieser Streitigkeiten soll der Unbekannte seinen Kontrahenten mit Schlägen traktiert, ihn zu Boden geworfen und anschließend noch mit Füßen auf ihn eingetreten haben. Erst als eine Passantin eingriff, flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Der 25-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweisen zu dem Unbekannten, der als etwa 180 cm groß und kräftig beschrieben wird. Er soll mit einem grünen bzw. dunkelgrünen Mantel bekleidet gewesen sein. Polizeiposten Mössingen, Telefon 07473/9521-0. (cw)

Rottenburg (TÜ): Betrunkener begeht Unfallflucht

Ein betrunkener Pkw-Lenker hat sich am Montagabend nach einem Verkehrsunfall zu Fuß auf den Heimweg begeben. Der 68-Jährige befuhr gegen 18.30 Uhr mit einem Mercedes-Benz die K 6943 von Schwalldorf herkommend in Richtung Frommenhausen. Kurz vor dem Ortseingang kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr etwa 45 Meter durch den Grünstreifen und beschädigte einen Leitpfosten. Anschließend überfuhr der Mann mehrere Büsche, bis er letztendlich mit einem Baum kollidierte. Danach entfernte er sich zu Fuß von der Unfallstelle und ließ sein Fahrzeug zurück. Der Fahrer konnte wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da der 68-Jährige erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand, ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille, musste er neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. An seiner älteren C-Klasse war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 2.500 Euro entstanden. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Zur Unterstützung war die Feuerwehr und vorsorglich auch der Rettungsdienst an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

Rangendingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der L 391 entstanden. Ein 24-Jähriger war gegen 14.20 Uhr mit einem BMW X3 auf der Landstraße von Grosselfingen herkommend unterwegs. Etwa einen Kilometer vor der Ortseinfahrt Rangendingen geriet er mit seinem Wagen zu weit nach rechts und fuhr etwa 50 Meter weit durchs Bankett. Im Anschluss kam der BMW nach links von der Straße ab, fuhr eine Böschung hinunter und entwurzelte einen Baum. Der Fahrer zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst versorgt wurden. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (ms)

Balingen (ZAK): Fahrzeugbrand in Endingen

Feuerwehr und Polizei sind am Montagnachmittag zu einem Fahrzeugbrand in Endingen ausgerückt. In der Straße Unter dem Käppele hatte gegen 17.45 Uhr ein BMW offenbar aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen. Durch einen Anwohner konnten die Flammen mit Hilfe eines Gartenschlauchs größtenteils gelöscht werden. Die Feuerwehr löschte den Wagen in der Folge vollends ab. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. (mr)

Balingen (ZAK): Einbrecher unterwegs

In der Loewestraße ist am Montag ein Einbrecher zugange gewesen. Der noch unbekannte Täter warf in der Zeit zwischen 8.20 Uhr und 18.45 Uhr an einem Wohnhaus eine Fensterscheibe ein und gelangte so in die Wohnräume. Dort machte er sich auf die Suche nach Wertvollem und durchwühlte hierzu das Inventar. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge flüchtete der Kriminelle ohne Beute. Das Polizeirevier Balingen ermittelt. Zur Spurensicherung kamen Experten der Kriminalpolizei vor Ort. (mr)

Rosenfeld (ZAK): Nach Unfall einfach weitergefahren

Gleich mehreren Anzeigen sieht ein 47-Jähriger entgegen, der am Montagabend in der Hermann-Hesse-Straße einen Verkehrsunfall verursacht haben und davongefahren sein soll. Nach derzeitigen Erkenntnissen touchierte der Mann gegen 19.45 Uhr beim Rangieren mit seinem Peugeot einen geparkten Opel. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr er einfach weiter. Zeugen, die ihn dabei beobachtet und noch versucht hatten, ihn anzusprechen, verständigten die Polizei. Dank der Zeugenhinweise konnte der Unfallverursacher rasch ermittelt und kontrolliert werden. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein erster Test ergab einen vorläufigen Wert von deutlich über 1,5 Promille, weshalb der 47-Jährige eine Blutprobe abgeben musste. Ob er im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Balingen. (sm)

Hausen a.T. / Tieringen (ZAK): Bus in Böschung gerutscht

Ein Linienbus ist am Dienstagmorgen nach einem Verkehrsunfall auf der K7170 aufwändig geborgen worden. Gegen 5.40 fuhr der 28-jährige Fahrer des Busses ohne Fahrgäste auf der schneebedeckten Kreisstraße von Tieringen kommend in Fahrtrichtung Hausen. Den ersten Erkenntnissen zufolge kam er aufgrund den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit zunächst nach rechts in den Grünstreifen. Beim Gegenlenken rutschte der Bus in der Folge über die Fahrbahn und kam nach links von der Fahrbahn ab. An der angrenzenden abfallenden Böschung blieb der Bus schließlich in Schräglage stehen. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der Omnibus, an dem Sachschaden von rund 2.500 Euro entstanden war, musste von einer Fachfirma geborgen werden. Die Kreisstraße war über mehrere Stunden voll gesperrt. Zur Sperrung, Ausschilderung einer Umleitungsstrecke und Reinigung der Fahrbahn kamen Mitarbeiter der Straßenmeister Lautlingen vor Ort. Der entstandene Flurschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell