Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Körperverletzung

Meschede (ots)

Am Sonntag gegen 4:40 Uhr wurden die Beamten zu einem verletzten Mann im Fichtenweg gerufen. Der 35-jährige Arnsberger wurde von Zeugen blutend am Straßenrand gefunden. Nach derzeitigem Kenntnisstand erben sich Hinweise, dass er möglicherweise Beteiligter einer körperlichen Auseinandersetzung war. Zeugen, die Angaben zu den Verletzungen des Mannes machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200 in Verbindung zu setzen.

