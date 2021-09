Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Brilon (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 15:50 Uhr kam eine 56-jährige Frau zusammen mit ihren drei Enkelkindern und vier Hundewelpen mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Aus bisher unbekannten Gründen verlor die Frau aus Nümbrecht auf der B480 zwischen Bad Wünnenberg und Brilon-Alme die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dabei kam sie links von der Straße ab, geriet in den Straßengraben, streifte einen Baum und überschlug sich. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Eines der Kinder erlitt schwere Verletzungen und wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Die Hundewelpen blieben unverletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden.

