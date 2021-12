Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Fünf Personen bei Abbiegeunfall verletzt (20.12.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Fünf Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Montag gegen 23.45 Uhr auf der Villinger Straße. Eine Autofahrerin mit einem Renault Twingo bog von der Arminstraße nach links auf die Villinger Straße ab. Dabei missachtete sie den Vorrang einer aus der Wasenstraße entgegenkommenden BMW Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei die Unfallverursacherin, drei Mitinsassen und auch die Fahrerin des BMW, die allein im Auto saß, leichte Verletzungen davontrugen. Krankenwagen brachten alle Insassen in eine Klinik. Beide Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst transportierte sie ab.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell