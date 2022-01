Polizei Düren

POL-DN: Impfausweise waren gefälscht

Düren (ots)

Gleich vier Mal musste die Polizei gestern Mittag Anzeigen wegen des Verdachtes auf Urkundenfälschung erstatten. Man hatte versucht, über gefälschte Impfausweise an den digitalen Impfausweis zu gelangen.

Die Polizeibeamten der Wache in Düren wurden am Montagmittag zu einer Apotheke in der Dürener Innenstadt gerufen. Dort hatten unabhängig voneinander vier Personen versucht, über einen vermutlich gefälschten Impfausweis zu einem digitalen Impfzertifikat zu gelangen. In allen Fällen wurden Anzeigen wegen des Verdachtes auf Urkundenfälschung vorgelegt. Die Kriminalpolizei hat bezüglich der Herkunft der Fälschungen die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell