Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall und Unfallflucht

Aalen (ots)

Obersontheim: Unfall beim Abbiegen

Am Dienstag gegen 18:00 Uhr wollte ein 19-jähriger BMW-Fahrer von der Frankenstraße in die Straße Hagenrain nach links abbiegen. Dabei kam er zu weit nach links. Ein entgegenkommender von der Straße Hagenrain in die Frankenstraße abbiegender 45-jähriger Audi-Fahrer erkannte dies und hielt an. Dennoch konnte dadurch ein Kontakt der beiden Fahrzeuge nicht mehr verhindert werden. Der BMW-Fahrer streifte mit seinem Fahrzeug an dem Audi entlang. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro.

Bühlertann: Unfallflucht

In der Hauptstraße rangierte am Dienstag gegen 11:30 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, möglicherweise ein LKW mit Hebebühne, und beschädigte dabei einen dort geparkten Mitsubishi Outlander. An dem PKW entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Der unbekannte Fahrer entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt mit seinem Fahrzeug.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise auf den Verursacher unter Telefon 0791 400-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell