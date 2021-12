Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizeirevier München-Ost umgezogen

"Der Ort ändert sich - der Service nicht!"

Interimslösung ca. 300m weg vom Ostbahnhof: Bundespolizei künftig in der Orleansstraße 60 erreichbar

Bereits Ende November konnte ein lang geplanter Umbau des Bundespolizeireviers München-Ost in die Tat umgesetzt werden. Aufgrund von "Sicherheits-Umbaumaßnahmen" in den alten Räumlichkeiten mussten die Beamten/innen, in eine rund 300m südlich des Ostbahnhofes in Richtung Haidenauplatz befindliche Interimslösung umziehen.

Die Planungen zum Umbau des Bundespolizeireviers München-Ost begannen bereits 2012. Mit dem Umzug in die Interimslösung "Containerdorf" können die Räumlichkeiten des Reviers München-Ost nun von Grund auf renoviert und modernen Erfordernissen polizeilicher Arbeit angepasst werden.

In insgesamt 40 Containern auf zwei Stockwerken verrichten die Bundespolizisten/innen künftig ihren Dienst. Insgesamt stehen ihnen zwei Bearbeitungsräume mit jeweils zwei Arbeitsplätzen, zwei Vernehmungsräumen, ein ED-Raum, ein Aufenthaltsraum, der sogenannte "Wachraum" sowie eine Gewahrsamszelle zur Verfügung. Die Umkleidebereiche mit Duschen waren bereits seit eineinhalb Jahren in Containern untergebracht. Vor der "neuen" Wache können künftig sechs Dienst-Kfz abgestellt werden; der Außenbereich ist zudem kameraüberwacht.

Insgesamt sechs Monate sind für den "Sicherheitsumbau" nach Aussagen des Architekturbüros unter Federführung der DB Station & Service AG eingeplant. Neben dem Einbau einer Schleuse werden dringend notwendige technische Modernisierungen durchgeführt.

Inspektionsleiter Polizeidirektor Michael Rupp freut sich, "dass schon durch den Umzug in die Container bessere Arbeitsbedingungen für die Beamen/innen geschaffen wurden. Mit der Modernisierung werden zudem hygienische Mängel behoben, die den Kollegen/innen zuletzt den täglichen Dienst oft sehr erschwert hatten". Mit dem Umzug in das umgebaute neue Revier wird für Mitte 2022 gerechnet. Bis dahin firmiert das Bundespolizeirevier München-Ost unter der Adresse Orleansstraße 60, 81667 München.

Info-Zusatz:

Das Bundespolizeirevier München-Ost ist der Bundespolizeiinspektion München nachgeordnet und wird von dort aus geführt. Die Beamten/innen des "Reviers Ost" übernehmen im bahnpolizeilichen Aufgabenbereich der Bundespolizei den südöstlichen Teil im Zuständigkeitsbereich der "Inspektion München". Die Bahnstrecken, Haltepunkte und Bahnhöfe vom S-Bahnhaltepunkt Marienplatz in die Richtungen Flughafen, Erding, Ebersberg, Kreuzstraße und Holzkirchen werden i.d.R. vom "Revier Ost" aus bestreift.

Für die Bevölkerung und die Reisenden ändert sich - außer einem rund 300m längeren Weg nichts. Für den Weg zur neuen Wache ist der Ostbahnhof am Ausgang zum Busbahnhof zu verlassen, an der Orleansstraße rechts abbiegen und nach rund 150m wieder rechts in Richtung Containerdorf; vor dem i.d.R. Blaulicht-Einsatzfahrzeuge den Standort frühzeitig anzeigen.

