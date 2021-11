Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall

Erkelenz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Krefelder Straße wurden am Dienstag (16. November) mehrere Personen verletzt. Eine 79-jährige Frau aus Erkelenz befuhr gegen 17.50 Uhr, mit ihrem Pkw Daimler die Krefelder Straße in Richtung Aachener Straße. In Höhe einer dortigen Tankstelle fuhr sie auf einen verkehrsbedingt bremsenden Pkw Skoda auf, der vor ihr in gleicher Richtung unterwegs war. Dieser wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes auf einen weiteren vorausfahrenden Pkw Toyota aufgeschoben. Der 41-jährige Toyotafahrer sowie die 38-jährige Beifahrerin des Skoda wurden durch den Unfall schwer verletzt und mittels Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 41 Jahre alte Fahrer des Skoda sowie zwei Kinder, die sich im Fahrzeug befanden, wurden zu Kontrolluntersuchungen ebenfalls in eine Klinik gebracht. Die 79-jährige Fahrerin des Daimler blieb unverletzt. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

