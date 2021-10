Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Homberg (Ohm) - Unbekannte entwendeten in der Zeit von Freitagmorgen (08.10.) bis Samstagmorgen (09.10.) eine 150 Meter lange, rot-weiße Plastik-Absperrkette von einer Baustelle in der "Obergasse" im Ortsteil Maulbach. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 30 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

